VITERBO - Vacanze finite per i team provinciali della Flaminia Calcio Civita Castellana e della Favl Cimini Viterbo, le nostre principali compagini calcistiche che dopo la pausa di Natale e per le festività di fine anno da oggi pomeriggio hanno ripreso gli allenamenti per preparare le prime sfide del 2024 cercando di migliorare le rispettive classifiche nei campionato di serie D ed Eccellenza Laziale.

Qui Flaminia – Domenica scatterà il girone di ritorno e la Flaminia di mister Nofri andrà a cercare punti pesantissimi nella corsa salvezza a Roma contro il Trastevere che dopo il pessimo avvio di stagione ha cambiato marcia ed ha concluso molto bene il 2023 con 10 punti nelle ultime cinque gare e con le pesantissime vittorie esterne contro le quotate Nocerina e Sassari Calcio Latte.

Trastevere che in classifica precede di un punto la Flaminia, tredicesimi i romani e quattordicesimi i rossoblu con i civitonico che cercheranno di infrangere quell’antipatico tabù che non li ha misti vincere in trasferta e co un bilancio generale di 3 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte che per il momento ha bocciato in pieno i desideri e le aspettative del club che in questo 2023/2024 puntava a migliorare la sesta posizione della scorsa stagione.

Qui Fc Viterbo – Da oggi in campo anche la Fc Viterbo che domenica ricomincerà con la seconda giornata di ritorno sul campo della Luiss. I gialloblu di Castagnari hanno concluso il 2023 con i successi ottenuti in trasferta contro il Pescatori Ostia e poi nel turno infrasettimanale del 20 dicembre in casa contro la capolista Pomezia. Due prove che hanno riportato entusiasmo nell’ambiente dopo il lungo digiuno di vittorie che durava dal 1° novembre.

Ora ci sono ben 16 giornate per cercare di migliorare l’attuale anonimo nono posto. Obiettivo quindi partire subito con una vittoria contro i giovani della Luiss che all’andata lo scorso 10 settembre venne superata a Vignanello per 2-1 con le reti di Orlandi e Pape Cissè.

Durante la pausa ricordiamo che il club ha rescisso con il centrocampista Priorelli e sono arrivati a rimpolpare l’organico il centrocampista Under 2005 Silvestroni e l’attaccante classe 97 Emanuele Capuano.

Al.Giu.Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA