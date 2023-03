Sport

Un’Italia sempre più nerazzurra

HOCKEY IN LINE FEMMINILE. Convocate in Nazionale senior per il Mondiale di Barcellona ben cinque ragazze degli Snipers Civitavecchia. Vestiranno l’azzurro Veronica Novelli, Federica Ercolani, Mara Faravelli, Agnese Tartaglione ed Eugenia Pompanin. Il presidente Riccardo Valentini: «Sono orgoglioso di queste chiamate. Tutto merito dell’abnegazione, del talento e del grande lavoro di un vasto gruppo di persone dietro le quinte»