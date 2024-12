Una bellissima Cerveteri espugna un campo difficile mettendo una serie ipoteca sui play-in.

Etruschi su di giri, al settimo cielo vincono sul campo del Città Futura 52-79 e volano al terzo posto. La partita sembra partire male, con un parziale di 11-2 piazzato dai padroni di casa in poco più di due minuti.

Ma da quel momento si assiste ad un vero e proprio monologo dei ragazzi di coach Russo. Già il primo quarto si chiude con 1 punto di vantaggio, con Alfarano protagonista sotto canestro (19 punti per lui a fine gara).

Nel secondo quarto mette in luce il suo talento Leonardo Bezzi, protagonista assoluto del match, che chiude la partita con 17 punti, 8 dei quali nel secondo quarto che aprono il primo divario importante tra le due squadre.

Nel terzo e quarto periodo Città Futura non riesce a trovare contromisure ai continui cambi di difesa a zona degli ospiti, il parziale del 4° quarto è eloquente: 4-23, che permette alla squadra del main sponsor DCL Edilizia di festeggiare una vittoria clamorosa, con 27 punti di scarto (52-79 il finale), agganciando il terzo posto in classifica e portandosi ad una sola vittoria dalla matematica salvezza e possibilità di accesso ai play-in, un risultato che sarebbe miracolo, per una squadra che viene da due promozioni consecutive. Giorgio Russo , coach cerite, commenta così la vittoria: «Ciò che mi piace è che troviamo sempre protagonisti diversi; ognuno porta il suo contributo. E sono molto felice per Leonardo che quest'anno ha avuto tanti problemi fisici, ma ha dimostrato di avere l'esperienza e la maturità giusta per fare la differenza, e non parlo solo dei punti di oggi».

«Stiamo vivendo un sogno per una realtà come la nostra che in 4 anni ha fatto 3 salti di categoria - ha raccontato il direttore generale De Stradis- . Il lavoro che viene effettuato sta dando i suoi frutti, compensiamo le poche risorse economiche con scelte intelligenti e mirate. Vedere Leonardo Bezzi tornare protagonista in un campo di serie C mi rende orgoglioso. Ora ci manca un ultimo passo per accedere ai play-in per la Serie B. Un tragruardo inimmaginabile e che dà lustro a tutta la città di Cerveteri. Ricordo ancora la chiamata di Capitan Parroccini 5 anni fa e insieme abbiamo realizzato tutto questo - ha concluso il dirigente cerite».

Parziali: 16-17, 14-27, 18-12, 4-23.

Città Futura: Argenti 10, Vagnini, Pierantoni 20, Ingrilli 2, Giannini, Ranocchia 4, Albenzi 9, Bonessio 2, Mordini 5, Singh n.e., Cantoni n.e. Allenatore: Baralla.

RIM Sport Cerveteri: D'Auria 8, Bezzi 17, Sorge 3, Parroccini, Nizza 4, Galan Tesillo 13, Lattanzi 11, Alfarano 19, Parlato 4. Allenatore: Russo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA