Risultato da strizzarsi gli occhi e best ranking della carriera per Simone Agostini. Il tennista di Civitavecchia è reduce da una “settimana da leoni” nella quale, insieme al suo compagno di doppio Franco Agamenone, ha raggiunto la semifinale dell’Aon Challenger 125mila di Genova andato in scena dal primo al sette settembre.

Il risultato fenomenale è giunto ai quarti di finale, dove la coppia italiana ha battuto in tre set 5-7/6-4/10-5 il duo composto da Gregoire Jacq (ex 59 al mondo) e Pierre-Hugues Herbert (ex 2 al mondo), due veri e propri pezzi da novanta dell’ambiente. Agostini e Agamenone si sono poi fermati in semifinale, al terzo set. Un grande torneo che ha fruttato al 28enne la posizione 275 nella classifica mondiale.

«Sono stati giorni speciali, perché Franco per me è un idolo: ex numero 108 al mondo in singolare e 176 in doppio. La stima che nutro per questo giocatore la si evince da un’intervista che mi fecero tre anni fa, dove dissi di aver assistito, condividendo con lui la stanza e le esperienze in alcune circostanze, alla sua scalata del ranking. Sottolineai la sua serietà e il suo dedicare le intere energie per il tennis.

Non gliel’ho mai detto, ma è stato di grande ispirazione per me anche stando pochi giorni insieme a lui. Partecipammo al 25mila dollari di Mountauban e per caso mi chiese di condividere la stanza. Notai quei dettagli che fanno la differenza: ordinatissimo in tutto e per tutto, trovando il tempo giusto per qualsiasi cosa. Oggi aver vissuto un’esperienza così intensa e gratificante insieme a lui per me è un grande onore».

