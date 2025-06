Finalmente i risultati si stanno cominciando a vedere. Dopo una buona partenza, ma senza botti clamorosi, Antonio Morali sembra aver preso piena confidenza con la sua nuova Formula Gloria. E le cose sono andate come meglio non potevano a Formia, sul circuito Penitro-Castellonorato, dove si è svolta la nuova gara di campionato a cui ha preso parte il driver del Gruppo Piloti Civitavecchia. E Morali non ha lasciato nulla per strada, vincendo sia nella propria classe, che nella categoria assoluta, risultando il migliore nell’evento in terra pontina, in un podio con piloti tutti a bordo di una Formula Gloria: secondo posto per Daniele Scaccia e terzo per La Volpe. Formia è una città che porta bene a Morali, che spesso si è comportato bene quando ha gareggiato da quelle parti e dove, anche in tempi recenti, ha ricevuto dei premi. Particolarmente soddisfatto dei successi ottenuti è anche il tecnico Christian Fedeli, che si sta godendo questo momento davvero speciale.

