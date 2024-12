Vittoria d'autorità della Cestistica Civitavecchia che passa 74-61 ad Ostia sul campo dell'Alfa Omega mantenendosi a punteggio pieno dopo due partite. La squadra di coach Casadio ha costruito la vittoria con un eccellente primo tempo in cui la superiorità ospite è stata netta, con il vantaggio che ha superato anche le 20 lunghezze (addirittura doppiata l'Alfa Omega sul 21-42 nel 2° quarto) con una prova corale di solidità anche nella metà campo difensiva; la reazione della squadra di casa arriva da fine 3° quarto con Di Pasquale a provare a suonare la scossa per i suoi, lidensi che nel 4° periodo si riaffacciano fino al -7 ma Civitavecchia non molla e tiene duro nel finale riuscendo a tenere a distanza di sicurezza gli avversari, conquistando così il secondo sigillo stagionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA