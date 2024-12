Si è appena concluso il Mondiale a Sa Ràpita sull’isola di Palma di Maiorca, a cui hanno partecipato diversi velisti della Lega Navale. Nella prima giornata il vento si è fatto attendere, fin quasi il tramonto dove i partecipanti sono riusciti ad uscire in acqua per disputare un’unica prova. Il secondo giorno, invece, il vento è stato molto forte arrivando a toccare punte di 30 nodi, e quindi sono state disputate cinque prove di Course. Per la terza parte i ragazzi della Lni sono stati quasi tutti il giorno al circolo ed hanno atteso a lungo, invano, l’arrivo del vento ed alla fine non si è svolta nessuna prova. Il quarto giorno è stato molto intenso. Il vento era molto oscillante dai 12 ad 8 nodi e sono state fatte 5 prove. Alla giornata finale hanno preso parte solo i primi 10 classificati, ma alla fine tutto è stato annullato, a causa dell’assenza di vento.

«Mondiale difficile con alto livello in acqua - commenta il tecnico Daniele Guzzone - visto che i ragazzi non hanno avuto modo di recuperare dopo i primi giorni, sono comunque soddisfatto dei risultati ottenuti e abbiamo capito su cosa lavorare per il prossimo anno».

Da segnalare anche la partecipazione di Filippo Iengo, tesserato con il Club Cagliari, all’Europeo della classe Tecnho in Grecia. Il velista cresciuto alla Lega Navale ha terminato in 12esima posizione nella categoria U15.

LE CLASSIFICHE

U19 M: Nico Pettinari 64° e 6° degli italiani; Davide Terzaroli 138° e 11° degli italiani.

U19 F: Elisa Del Duca 38° e 7° delle italiane.

U17 M: Luca Traversi 90° e 8° degli italiani.

U17 F: Vittoria Marconi 22° e 1° delle italiane; Alice Evangelisti 31° e 3° delle italiane.

