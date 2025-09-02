Una collaborazione storica che unisce due realtà calcistiche di grande tradizione per dare vita a un progetto ambizioso e ricco di prospettive. Le società San Pio X e Tolfa Calcio hanno ufficializzato un accordo che consentirà ai ragazzi classe 2009 di affrontare il prossimo campionato Under 17 con una squadra congiunta, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita sportiva e personale.

Un’alleanza nata dalla volontà comune di rafforzare il settore giovanile, trasformando le difficoltà numeriche in un’occasione concreta per costruire un percorso solido per il futuro. La nuova squadra sarà guidata da uno staff tecnico qualificato e da una dirigenza pronta a supportare i ragazzi in questo importante percorso: l'allenatore Daniele Caffarello e il dirigente accompagnatore Giorgio Ferrara.

Due figure di esperienza e passione, che avranno il compito di trasmettere ai giovani atleti non solo competenze tecniche, ma anche valori come impegno, collaborazione e spirito di squadra. La preparazione inizierà lunedì 8 settembre, con la possibilità di una prima settimana di ritiro a Tolfa che prevede doppie sedute di allenamento per mettere subito solide basi fisiche e tattiche. Gli allenamenti settimanali si terranno il lunedì e mercoledì alle ore 16 al Campo San Pio X e venerdì alle ore 17 a Tolfa (con navetta gratuita).

Questa collaborazione rappresenta molto più di una semplice unione sportiva: è un progetto che mette al centro i giovani e punta a creare un percorso di crescita completo. Gli elementi positivi di questo progetto sono le opportunità di sviluppo tecnico e personale per i ragazzi, la sinergia tra due società storiche del territorio e il collegamento diretto verso le squadre Juniores e Prima Squadra. È in’iniziativa che unisce due comunità, rafforza il tessuto sportivo locale e lancia un segnale positivo al territorio: insieme si può costruire il futuro.

«Questo progetto – spiegano le dirigenze delle due società – è una risposta concreta alle difficoltà numeriche del settore giovanile. Le trasformiamo in un’opportunità, creando per i nostri ragazzi un contesto stimolante, competitivo e pieno di prospettive».

Un passo importante, dunque, che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio giovanile locale. Con la passione, la competenza e la forza di due realtà unite, il futuro dei ragazzi è pronto a decollare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA