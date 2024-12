Un Tarquinia totalmente nuovo si appresta a riprendere il campionato con un doppio turno casalingo. Al Bonelli oggi alle 14.30 arriva il Castel Sant’Elia per un incontro in cui la posta in palio vale triplo. Mercato pesante quello messo a segno dal direttore sportivo Paolo Di Martino che totalmente cambiato la squadra. Arrivati in riva al tirreno Massimiliano Gravina, Federico Superchi, Michele Cenani, Davide Midei, Enrico Perelli, Luigi Trebisondi, oltre agli under Marco Ceci, Denis Cobzaru, Federico Scorsi, Federico Egidi, Francesco Mauti. «Abbiamo lavorato bene in questo periodo di sosta e siamo pronti ad affrontare questa seconda parte di stagione. Molti dei nuovi saranno già in campo quest’oggi. Serve una vittoria per sbloccarci a livello mentale perché a livello di prestazioni ho poco da rimproverare alla squadra. È uno scontro diretto di vitale importanza, sono sicuro che ci faremo trovare pronti».

