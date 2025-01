Il pari fa più felice la Luiss che agguanta l’1-1 a un minuto dal triplice fischio riprende il Ladispoli che in classifica, virtualmente, sognava già il quart’ultimo posto. Il gol di Renzetti riporta alla realtà l’Academy passata in vantaggio al 42’ con un tiro molto bello del suo capitano Capanna. Nella ripresa gli uomini di Pietro Bosco non sfruttano un paio di situazioni favorevoli da contropiede e i padroni di casa guidati da Rambaudi ne approfittano. Ci sono novità di formazione per il Ladispoli. In difesa esordio dal primo minuto dell’ultimo arrivato Cardinali assieme a Barbarossa, Tancredi e Ranieri davanti al portiere Mercadante. In mezzo al campo Merciari, Capanna al centro, Di Biagio e Polucci sulle corsie esterne con Giusto che vince il ballottaggio con Cifarelli, non al meglio, al fianco di Selvadagi. Il match inizia con 20 minuti di ritardo per l’assenza del medico. Primo tempo tutto sommato equilibrato anche se gli ospiti sembrano più pericolosi. È Capanna a ricevere palla e a battere Tolomeo con un tiro preciso. È la rete della fiducia e che consente ai tirrenici di chiudere il primo tempo avanti senza particolari affanni. Nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall’altra. I rossoblu non chiudono il conto e Renzetti al 44’ sfrutta un errore in ripartenza degli avversari e supera Mercadante con una conclusione bellissima. Domenica derby delicatissimo in chiave salvezza con il Fiumicino. Si torna a giocare all’Angelo Sale.

