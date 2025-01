Grande prestazione esterna dei ragazzi di mister Fracassa, che a Palocco conquistano la settima vittoria consecutiva che gli consente di mantenere la prima posizione in classifica.

I rossoblu, si sono imposti con il risultato di 3 a 1, lasciando poche possibilita ai padroni di casa di poter tentare quantomeno di strappare un pareggio.

Ma contro una squadra micidiale, come quella vista oggi in campo, i romani nulla hanno potuto. Il team caro al presidente Sanfilippo, si portava in vantaggio dopo appena sette mimuti grazie ad un gran gol di Trincia (che raggiunge quota 10 nella classifica dei goleador), e poi raddoppia al 23' con Cerroni. I locali, accorciano le distanze al 37' con Pisilli, ma capitan Gallitano chiude le contese al 36' della ripresa.

«Oggi ho visto un Santa Marinella autoritario - dice a fine gara mister Fracassa - è stata una squadra padrona del campo. Siamo entrati subito concentrati e determinati e abbiamo ottenuto una grande vittoria su un campo ostico e molto difficile. Per la cronaca siamo andati in goal sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti di Tabarini, indirizzata con forza in area, Trincia, con una bella rovesciata realizza il gol dell'uno a zero. Nonostante il vantaggio, abbiamo continuato a spingere sull'acceleratore, e da una ripartenza di Trincia (che nel primo tempo è stato veramente imprendibile) sull'out di destra, arriva sul fondo e crossa in area per Cerroni che con forza entra con tutta la palla in porta. È stato un gol molto bello tecnicamente, sia per il gesto atletico di Trincia che per la conclusione di Cerroni. Abbiamo avuto anche l'occasione di triplicare sempre con Cerroni. C'è stato comunque un break del Palocco che ha consentito a Pisilli di trovare un eurogol da fuori area. Il giocatore è riuscito ad incollare la palla dai 25 metri e di metterla all'incrocio del palo più lontano del portiere Antonelli su cui il nostro numero uno non ha potuto fare nulla. Subito dopo abbiamo avuto una reazione con Caforio che colpiva l'incrocio dei pali, la palla giungeva a Tabarini che scagliava un fendente in porta su cui il portiere locale compiva un miracolo. Nella ripresa il Palocco entrava in campo meglio di noi e per alcuni tratti ha avuto il pallino del gioco. Chiaramente dovevano ribaltare il risultato che li vedeva sotto, ma è stata una supremazia di una diecina di minuti poi noi ci siamo riassettati. Abbiamo ripreso il possesso del gioco trovando il terzo gol con Gallitano. Su un calcio d'angolo battuto da Trincia, Gallitano di testa la metteva sul palo più lontano, e in quel momento finiva la partita. Abbiamo avuto anche l'occasione per fare il quarto gol con Polidori che colpiva la traversa. Sono molto soddisfatto di questo Santa Marinella autoritario, la sosta non ha ci ha intaccato, ne atleticamente che mentalmente che era la cosa che piu temevamo. Andiamo avanti così, continuiamo a mantenere la vetta della classifica e ci prepareremo per una partita molto difficile domenica in casa quando affronteremo il Pescatori Ostia».

Il commento del direttore generale Bruno Luci: «Abbiamo giocato una partita gagliarda - dice il Dg - abbiamo vinto bene dopo una gara ottima, direi superlativa. Un primo tempo veramente devastante e se dovessi dire chi ha giocato meglio, sarebbe veramente difficile stilare una classifica. Bravi tutti anche perché a guardare le occasioni, avremmo dovuto chiudere la partita con un risultato molto più sonoro».

