Si avvicina il weekend d’esordio dei playoff della Serie C della Comal Civitavecchia Volley Academy. Questo sabato la squadra dei coach Alessio Pignatelli e Cristiano Cesarini scenderà in campo contro il Dea Volley in trasferta per la prima partita. Il gruppo ha affrontato un campionato eccezionale, con solo 3 partite perse su 26 e una crescita globale di tutta la rosa, soprattutto delle giovanissime che sono state convocate ai CQT e al Club Italia del Centro.

Con gratitudine la Presidente Viviana Marozza e il Presidente Giorgio Piendibene: «Facciamo un grande in bocca al lupo alle nostre squadre. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte al progetto e hanno contribuito al raggiungimento di questi traguardi, in particolare i playoff promozione in B2, che rappresenta uno step di crescita importante per il movimento femminile del volley arancionero e cittadino. Ci aspetta un finale di stagione emozionante dal punto di vista sportivo e questa qualificazione, che ad inizio stagione non era scontata, è la prova tangibile di quanto le nostre atlete hanno dimostrato di meritarlo in campo durante l'intera regular season, dove si sono stabilizzate al secondo posto tenendo distanti le altre formazioni per mesi. Il tutto merito dell'eccezionale lavoro dei coach Pignatelli e Cesarini, del Preparatore Atletico Francesco Capparella e della dirigente accompagnatrice Antonella Romiti. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri sponsor Comal e Montalto Montaggi che da anni ci sostengono nei nostri progetti sportivi. Auguriamo a tutti i nostri gruppi che stanno vivendo la fase dei playoff e di semifinali e finali di vivere con gioia ed entusiasmo l'importante esperienza e ci complimentiamo con il nostro staff tecnico e dirigenziale che ha seguito 19 gruppi di atleti e atlete in un percorso di crescita a tutto tondo».

Domenica scorsa sono iniziati infatti i playoff di Prima Divisione. Parte bene la 1^ Divisione Maschile Serpe Riparazioni di coach Gigi Crocca ed Evelin Guanà che ha vinto 3-1 contro Lions Volley Latina e che domenica giocherà in casa IIS Marconi alle ore 20.30 contro Roman Volley.

La 1^ Divisione Femminile Fix2Go di coach Capparella invece giocherà il 26 maggio contro Team Volley 4 Strade, dopo aver messo in cassaforte un solo set contro Caio Duilio.

Con la conclusione della stagione sono in arrivo tutti i nuovi progetti per l'estate, che creano un ponte verso l'anno che verrà e per cui tutta Civitavecchia Volley Academy ha già avviato i tavoli di lavoro con una riunione lunedì sera.

