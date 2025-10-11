Si gioca la quarta giornata del campionato di Promozione. Il calendario mette di fronte il Santa Marinella al Tolfa, entrambe penalizzate da un inizio di stagione molto negativo. Infatti i collinari vantano tre punti in classifica, grazie al successo casalingo con il Cerveteri, per poi collezionare due sconfitte consecutive con l’Atletico Cimina e il Monterano. Per il Santa Marinella, invece, c’è un solo punto nel carniere, ottenuto con il Borgo Palidoro, ma anche lei penalizzata da due sconfitte con Duepigreco Roma e Fiumicino. Alle 11 allo Stadio Ivano Fronti, dunque, è una sfida da dentro o fuori.

QUI SANTA MARINELLA

«È una partita molto sentita - dice mister Fracassa - perché alla vigilia sicuramente tutti si aspettavano che le due società avessero un inizio migliore. Noi in particolare stiamo affrontando un inizio stagione al di sotto delle aspettative. La gara contro il Fiumicino, nonostante la sconfitta, ci ha dato parecchio morale perché comunque abbiamo fatto una buona prestazione ma siamo stati e sfortunati sia per quel che riguarda la direzione arbitrale con i due gol annullati che sotto il livello delle occasioni. Quindi la squadra sta crescendo e il test contro il Tolfa arriva al momento giusto. Diciamo che affrontiamo una squadra che ancora oggi è la candidata principale per il salto di categoria grazie alla campagna acquisti che ha fatto. Noi però giochiamo in casa ed ovviamente daremo battaglia, facendoci trovare pronti. In settimana ci siamo allenati con molta intensità e concentrazione, quindi sono sicuro che la squadra è pronta. Affrontiamo una gara dove non puoi concederti il minimo errore, perché i loro attaccanti, tra Moretti e Vittorini, sono di categoria superiore e possono farti male in qualsiasi momento, quindi serve il miglior Santa Marinella dell'anno, il miglior Santa Marinella della stagione che viene chiamata a dare una forte risposta davanti al suo pubblico. Sappiamo l'importanza del confronto perché oltre ai tre punti in palio si determinerebbe una forza mentale che la squadra può acquisire vincendo la partita. Ci sono tutti a disposizione, solo Del Mastro è un po' febbricitante, ma sarà della gara».

QUI TOLFA

Alla vigilia della partita, mister Micheli, tecnico del Tolfa, ha commentato con realismo e determinazione il momento della sua squadra:

«Veniamo da una partita difficile da commentare - ammette l’allenatore - perché abbiamo fatto una prestazione da dimenticare, con errori clamorosi che rendono complicato perfino giudicare la gara. È stata troppo brutta per essere vera. Eppure, sul 2-2 abbiamo avuto tre chiare occasioni per andare in vantaggio e magari la partita avrebbe preso un’altra piega». Il tecnico biancorosso punta l’attenzione sull’atteggiamento, più che sugli aspetti tecnici: «Dobbiamo cambiare mentalità, togliere un po’ di presunzione e ritrovare fame. Nessuno ci regala nulla, e serve voglia di lottare per vincere. Lavoreremo per voltare pagina e correggere gli errori, ma resto fiducioso: sono convinto che troveremo la quadra e usciremo da questa situazione». Il Tolfa di patron Alessio Vannicola dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Nuti, Cisano, Miguel Vittorini e Di Cicco non saranno della partita.

«Chi sarà in campo sa che deve dare tutto - aggiunge Micheli -. Affronteremo il Santa Marinella con fiducia, serenità e unione d’intenti. Ho massima fiducia nei miei ragazzi: sono certo che faranno una grande prestazione, anche perché se non riesci a dare il massimo in una partita del genere, significa che non puoi giocare a calcio». Il mister chiude con una nota di ottimismo: «Nel corso della stagione possono capitare momenti difficili a tutte le squadre. L’importante è avere la forza di reagire e tornare sul percorso che più ci rappresenta». Il ds Smacchia invece evidenzia: «La sfida di domenica rappresenta già un crocevia importante per entrambe le squadre. È stata una partenza inaspettata per tutti, e stiamo attraversando delle difficoltà che sinceramente non ci aspettavamo. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene, con grande concentrazione, per prepararci al meglio dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro il Canale. Quella partita, mi auguro, ci sia servita da lezione: nel calcio non è mai tutto dovuto, ogni gara va giocata con la massima attenzione, con determinazione e con voglia, perché nessuno ti regala nulla. I ragazzi sanno cosa devono fare e conoscono le aspettative della società: è il momento di invertire questo trend negativo che stiamo attraversando. I presupposti ci sono tutti. Non dobbiamo cercare alibi nelle assenze, che purtroppo ci accompagnano fin dall’inizio della stagione, ma la squadra ha le qualità per sopperire anche a queste difficoltà. Domani sarà un derby importante, con una cornice di pubblico calda e partecipe. È una partita molto sentita, dove sarà vietato sbagliare, per entrambe ma soprattutto per noi. Mi aspetto una grande reazione e una prestazione all’altezza da parte dei ragazzi».

