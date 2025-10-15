Amministrazione
Home page
>
Cronaca
>
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa mercoledi 15 ottobre 2025
Cronaca
«Tarquinia ha già pagato un prezzo altissimo. Il futuro del territorio non può essere ancora legato al carbone»
Il M5s commenta il voto del consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la mozione Tvn e chiede anche all’Università
Alessandra Rosati
Cronaca
Il 17 sciopero generale nazionale del comparto igiene ambientale: la raccolta differenziata si ferma per un giorno
Alessandra Rosati
Cronaca
L’associazione donatori volontari della Polizia di Stato raccoglie sangue venerdì 17 a Tarquinia
L’appuntamento è presso l’ospedale dalle ore 8 alle ore 11
Alessandra Rosati
Cronaca
Gli studenti del Liceo scientifico di Tarquinia tra i 10 finalisti al concorso “Green contest Skillbill”
La dirigente Piroli: «Entusiasmo e sensibilità verso le tematiche sociali»
Alessandra Rosati
Il caso
«Palestina, il Comune a guida Frontini non ha saputo prendere posizione»
L’Arci critica la decisione del consiglio comunale di ritirare le mozioni perché anacronistiche
Il fatto
Viterbo: torna potabile l’acqua della rete idrica Montecalvello
I parametri dei batteri coliformi rientrano nella norma e la sindaca firma l’ordinanza di revoca dei divieti
OSPEDALE
«Cardio tac a Tarquinia: notizia eccellente per il territorio»
Il dottor Alberto Riglietti soddisfatto del nuovo servizio
Alessandra Rosati
Il fatto
Viterbo: due minorenni aggrediti da cinque coetanei davanti alla scuola
I due ragazzini sono rimasti feriti, la polizia ha riportato la calma e identificato i presunti aggressori
Cronaca
Il Comune di Montalto di Castro orgoglioso di ospitare il convegno “Vulci e il suo territorio. Cinquanta anni dopo”
Importante appuntamento scientifico dal 16 al 18 ottobre presso il Teatro Lea Padovani: un momento di grande rilievo per la comunità scientifica e per tutto il territorio
Alessandra Rosati
Leggi altro