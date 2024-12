Il Cerveteri è chiamato a vincere nell'ultima sfida del 2023 che spera di chiudere con tre punti in più in classifica. L'avversario di turno, il Canale Monterano, scende al Galli per fare punti in virtù di una classifica precaria e pesante.

Del resto anche nei verde azzurri, reduci dal pareggio di domenica, c'è la consapevolezza che una vittoria diventa fondamentale per il futuro in chiave salvezza.

Mister Caputo debutta al Galli, davanti si spera a un numeroso pubblico, del quale vi è bisogno per ritrovare la via della vittoria.

Tre punti che mancano da fine ottobre, nella gara contro il Santa Marinella.

«Domenica si è vista una squadra in crescita, molto determinata a fare punti - spiega il diesse Valerio Gnazi - . Che dire , ai ragazzi chiediamo di farci un bel regalo, sarebbe necessario vincere per riprenderci una posizione di classifica più adeguata a noi».

Dal primo minuto in campo Catracchia, dubbi sul rientro di Roscioli in difesa.

