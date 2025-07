Un anno è già volato. Il 30 luglio 2024 Manila Esposito portava Civitavecchia sul podio delle Olimpiadi, con un risultato storico per la ginnastica artistica italiana. Infatti le Fate conquistarono l’argento nella gara a squadre, classificandosi solo dietro gli Stati Uniti di Simone Biles. Un’affermazione che fece il giro del mondo, anche perché le azzurre non arrivavano a certi livelli praticamente da 80 anni, quando c’era tutta un’altra ginnastica artistica. All’epoca nessuno di noi, tantomeno Manila Esposito e l’As Gin riuscirono a rendersi conto della portata di questo risultato, poi bissato con il bronzo a trave.

Col passare del tempo, però, abbiamo inteso come la prova di Esposito e delle sue compagne di squadra sia eccezionale e che l’ondata azzurra stia proseguendo anche dopo Parigi, come dimostrato con lo splendido oro di Lipsia per quanto riguarda il capitano dell’As Gin. Nell’articolo di quel tardo pomeriggio scrivemmo: “La storia è stata scritta”. E in effetti qualcosa di grandioso per il movimento locale e per l’As Gin era accaduto, nonostante i tanti successi degli ultimi anni, dallo Scudetto agli ori Europei, senza dimenticare nessun successo di passaggio.

Civitavecchia ha accolto in maniera trionfale il ritorno di Queen Manila in città, con un evento che andò in scena all’aula Pucci del Comune e dove Esposito fece davvero fatica a stare dietro a tutti i fan che volevano un selfie, un autografo o semplicemente una stretta di mano o un abbraccio per le emozioni che Manila ha trasferito a tutti noi.

Fu difficoltoso anche per noi della stampa locale riuscire a strapparla alla folla, impiegammo circa 40 minuti per riuscire a parlare con la ragazza ed avere qualche impressione da quanto era avvenuto a Parigi. Forse una cosa non è cambiata dopo l’argento: il sostegno e la vicinanza all’As Gin da parte della politica e degli imprenditori locali non è aumentato: la società del presidente Pierluigi Miranda continua a fare i salti mortali per portare avanti l’attività e rimanere all’apice del movimento italiano e internazionale.

