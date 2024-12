Altro poker incassato. Per il Ladispoli è notte fonda anche in Coppa Italia. L’Academy saluta la competizione dopo aver incassato un 4-0 dalla W3 Maccarese che si era imposta anche nella gara di andata per 2-1. Non c’è stata storia all’Angelo Sale: gli ospiti sono passati in vantaggio già al 5’ con Marinucci sugli sviluppi di un calcio piazzato e hanno gestito sempre la partita. Mister Di Renzo ha provato a concedere spazio a chi aveva giocato meno finora. Da registrare l’infortunio di Pelizzi, dopo quelli di Selvadagi e Merciari. In porta occasione per Cremona, in difesa Guida e Pellegrini, con Urbani e Mazzoni a completare il pacchetto. In mezzo al campo Polucci e il nuovo acquisto Giusto, sulle ali Di Biagio e Buonanno e in attacco il duo offensivo composto da Dato e Cardellini. L’avvio è a senso unico. Alla prima vera occasione il Maccarese passa sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Marinucci. Come detto in precedenza, che si ritrova libero di calciare tutto solo. Al 28’ Ferrari mette al sicuro il punteggio approfittando di una tenuta difensiva molle dell’Academy. Il Ladispoli non riesce quasi mai ad affacciarsi dalle parti di Zorzi. Nella ripresa subito due cambi per i padroni di casa: dentro Fanali e Capanna, fuori Tancredi e Polucci. Passano 8 minuti e la W3 cala il tris su un penalty concesso dal signor Bordiga. Follo è glaciale e batte Cremona. Tanti cambi da una parte e dall’altra, ormai si pensa a domenica. Tra le note liete nei rossoblu l’esordio di Fumasoni prodotto del settore giovanile. Il Maccarese spinge ancora e realizza la quarta rete ancora con Ferrari sfruttando la conclusione del neo entrato Di Giovanni. Per i ladispolani, fuori dalla Coppa, ora testa al campionato. Domenica trasferta proibitiva sul campo del Valmontone.

