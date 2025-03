Umiliante sconfitta del Città di Cerveteri, che cade sul campo dell’Atletico Salaria Vescovio per 6-2. Una gara senza storia, con i cervi travolti dai padroni di casa. Dopo il momentaneo 3-0 c'è la risposta degli etruschi, che accorciano con Gabrielli, autore di due gol. Sembrava che ci fosse l'opportunità di una rimonta, ma i capitolini rispondono con altri tre reti e fanno alzare bandiera bianca alla truppa cerite, che torna a casa mesta e amareggiata. Un risultato che non ci voleva, molto negativo per la classifica, dato che si allontana la possibilità di agguantare le battistrada. Nel dopo gara, a parlare è il direttore sportivo Valerio Gnazi: «Chiediamo scusa ai tifosi, siamo stati irriconoscibili nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo avuto una reazione che è stata vana - ha spiegato il dirigente verdeazzurro - è una sconfitta pesante, dobbiamo reagire subito».

Adesso il Cerveteri dovrà invertire subito rotta, mercoledì c’è l’Ostiantica, squadra in lotta per salire in Eccellenza. Un altro match difficile, per il quale non basta un pareggio. Con l’inizio del 2025 in sei gare sono stati raccolti soltanto tre punti , frutto di cinque sconfitte e una vittoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA