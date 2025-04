Mancano pochi giorni alla scadenza del bando “Diritto allo Sport 2025” del Comune, che scadrà il prossimo 23 aprile. «È un’opportunità concreta – afferma il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico – per sostenere le associazioni sportive locali e promuovere inclusione sociale attraverso lo sport, con tre linee di intervento: nuotare senza barriere (disabilità e nuoto), uniti nello sport (giovani in difficoltà), attivi ad ogni età (attività motoria per anziani).

