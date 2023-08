VITERBO - Ultima settimana di riposo prima di cominciare a fare sul serio. Cosa c’è di meglio prima di tornare in campo di serate a base di musica dal vivo buon cibo e una bella birra. Come ogni anno il Real Fabrica di Roma C5 sostiene l’FdB Festival di Fabrica di Roma che animerà il ridente paese da giovedì 24 a domenica 27 con quattro fantastiche serate. Ma non si ferma l’impegno della dirigenza che dopo aver definito in tutto e per tutto l’organico della prima squadra in quest’ultimi giorni ha dispensato ogni suo sforzo nell’opera di rafforzamento della compagine che parteciperà al campionato nazionale Under 19. Gli ultimi tre ingaggi rispondono ai nomi di Vittorio Spurio, portiere classe 2005 e dei suoi coetanei Federico Nardi, ruolo laterale e del pivot Dario Mastropietro. Quello della formazione Under 19 è un campionato al quale la società dei co-fondatori Roberto Rossi e Luca Lucchetti tiene moltissimo e la conferma arriva dal fatto che il gruppo è allenato dallo stesso staff tecnico della prima squadra formato dai tecnici De Lucia e Racanicchi.

