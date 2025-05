Cala il sipario anche in Promozione, dove alla vigilia della 38esima giornata di campionato, il girone C sta per chiudere i battenti. In casa Fregene Maccarese, la terza posizione in classifica e dei playoff acquisiti già da tempo, hanno permesso ai biancorossi di potersi ricaricare in vista proprio degli spareggi. A dimostrazione di ciò, la sconfitta interna maturata con l'Atletico Ardea, durante lo scorso weekend.

Nonostante ciò, la compagine allenata da mister Natalini - protagonista di un'annata più che positiva - vorrà chiudere il proprio percorso con un successo. Di fronte ad essi, la S.S. Cosma e Damiano Grunuovo, anch'essa certa della partecipazione agli imminenti playout. Appuntamento, dunque, alle ore 11 presso lo stadio Ausente. La squadra ospitante, d'altro canto, vorrà terminare nel miglior modo possibile davanti ai rispettivi tifosi. Cercando, peraltro, di vendicare il netto 4-1 maturato nella gara d'andata.

