I Leoni della Under 16 CRC/URL in trasferta ad Artena escono dall’ultima giornata di campionato con una sconfitta.

La formazione Under 16 CRC/URL, torna con una bella lezione da Artena.

Purtroppo per via di infortuni ed assenze sono costretti a scendere in campo con una formazione rivisitata e una panchina molto corta.

Sin dal fischio di inizio i padroni di casa, cercano di imporre le regole del gioco, ma la nostra franchigia è brava a rispondere ed il primo parziale si conclude con il risultato aperto di 24 a 12.

Nella ripresa un imprevisto infortunio e la disponibilità ridotta di cambi getta un’ombra sulla prestazione dei ragazzi.

Il match si conclude con il risultato di 96 a 19 a favore dell’Artena.

Coach Neagos commenta così l’incontro: «Abbiamo tante cose da imparare da questa partita, sicuramente ha mostrato alcuni dei punti deboli del gruppo, ma nel frattempo ha fatto emergere gran carattere da parte di alcuni dei ragazzi. Chiuso il capitolo campionato adesso possiamo concentrarci sulla programmazione estiva che ci porterà a farci trovare pronti per la prossima stagione».

Le giovanili biancorosse domenica 13 Aprile in trasferta, la Under 8 e 10 a Santa Marinella, la Under 12 a Colleferro.

Under 8 Rugby Civitavecchia con una ottima prestazione in una domenica uggiosa , insieme ai ragazzi dei Rinos e dei coetanei del S. Marinella vincono, fanno mete, placcano e si divertono . Segni positivi per l'impegno e la voglia.

Under 10 Rugby Civitavecchia in una Domenica di MiniRugby a Santa Marinella, tante partite, rugbisti pronti, volenterosi e cresciuti.

Coach Stoica al termine delle partite:«Sono rugbisti che migliorano a vista d’occhio. Nota anche se in numero minimo danno il meglio di loro».

Under 12 Rugby Civitavecchia continua la crescita al Torneo di Colleferro dei ragazzi biancorossi, 3 vittorie contro Segni-Artena, Lupi Frascati e Latina, 2 sconfitte contro Castelli Romani e Capitolina, conquistando il quarto posto.

Coach Cicoria esprime soddisfazione: «Molto bene in difesa, aggressivi nel togliere spazio agli avversari, riconquistare il pallone e attaccare subito giocando nello spazio. Con un po’ più di attenzione nelle partite perse, potevamo salire sul podio. Comunque pienamente soddisfatti del gioco espresso sia individualmente che di squadra. La crescita dei ragazzi è continua ed va oltre le nostre aspettative di inizio anno».

