Luca Castelnuovo è un nuovo giocatore del Crc.

Nato nel 2000, alto 178 centimetri per 95 kg di peso, inizia il suo percorso rugbistico con le giovanili della Roma Legio per proseguire nella Rugby Roma e di seguito Fiamme Oro Rugby. Dal 2016 al 2018 è presente nell'Accademia di Roma. Prosegue la sua carriera come seniores dal 2019 al 2023 giocando in serie A nella Union Rugby Capitolina. Il giovane numero 2 ha mostrato nella sua carriera attitudine e competitività.

Il tallonatore è un ruolo che insieme ai due piloni forma la prima linea del pacchetto di mischia e indossa la maglia numero 2. Appendendosi letteralmente ai due piloni deve cercare di tallonare ovvero arpionare il pallone quando il mediano di mischia lo inserisce dentro la mischia, e farlo arrivare alle seconde linee.

Nella mischia ordinata il tallonatore si posiziona fra i due piloni e tenta di catturare il pallone con i piedi “tallonandolo” all'interno del proprio pacchetto di mischia.

I tallonatori operano anche la rimessa laterale in gioco della palla nell'azione detta “touche”, perché sono ritenuti coloro che possiedono più tecnica tra i giocatori di mischia.

Luca Castelnuovo entrerà nella rosa del roster biancorosso nella stagione sportiva delle serie A 2023-2024.

