Fervono i preparativi per il grande evento di taekwondo olimpico “Kim e Liù” centro italia che si svolgerà a Civitavecchia al Palazzetto dello Sport di via Barbaranelli nella giornata di domenica, dove si affronteranno in combattimento oltre 400 giovani atleti dai 6 agli 11 anni provenienti da diverse società sportive di taekwondo del Lazio, Umbria e Abruzzo. L'evento è organizzato dal Comitato Regionale Fita Lazio e dalla Federazione Italiana di Taekwondo ed è patrocinata dal Comune di Civitavecchia. La squadra locale Asd Taekwondo Civitavecchia parteciperà con 23 piccoli atleti che daranno il massimo per portare a casa tante medaglie. La società civitavecchiese ringrazia il sindaco Ernesto Tedesco e il delegato allo Sport Matteo Iacomelli per aver consentito lo svolgimento dell'evento sportivo.

