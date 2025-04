Fonte Meravigliosa e Montesacro, sono queste le due squadre vittime a livello calcistico del Fregene Maccarese, nelle ultime partite andate in scena per il girone C di Promozione.

I biancorossi, protagonisti ad oggi di una stagione pazzesca, questo pomeriggio torneranno di scena dopo le feste di Pasqua appena terminate, in occasione del turno infrasettimanale valevole per la 33esima giornata di campionato. Tra le mura amiche dell'impianto sportivo Aristide Paglialunga domani alle ore 16 ospiteranno il demoralizzato Priverno, prossimo alla retrocessione. Gli ospiti, sconfitti peraltro 0-1 durante la sfida d'andata, daranno comunque tutto per onorare fino alla fine la rispettiva maglia. Un match senza ombra di dubbio da non sottovalutare per gli uomini di mister Natalini, seppur gli avversari siano più che alla loro portata. Fondamentale sarà sbloccare subito il risultato, per poi portare la partita in discesa verso il successo. Una vittoria che, se dovesse arrivare, avrebbe un peso cruciale sull'annata di Dipilato e compagni. E proprio loro, ad ora ricoprono un secondo posto che significherebbe playoff. Se il +10 dall'Atletico Torrenova lascia fare sogni tranquilli, il +1 dal Città di Formia terzo è una distanza d'allungare. Mentre la capolista Pro Calcio Tor Sapienza dista soltanto tre punti.

