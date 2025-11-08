La Handball Flavioni cala il bis in Serie A2 femminile, girone D. Le gialloblù di Patrizio Pacifico superano agevolmente il Mugello con un netto 31-16 in trasferta, confermando l’ottimo avvio di stagione. Partita senza storia fin dai primi minuti, con le civitavecchiesi subito padrone del campo e avanti 18-10 all’intervallo. Nella ripresa la squadra gestisce il vantaggio con maturità, trovando buone trame offensive e solidità difensiva. Davvero poco da dire su una gara a senso unico: saranno altri, per le ragazze capitanate da Federica Ferretti, i test più probanti per misurare le reali ambizioni di alta classifica. In evidenza proprio la capitana gialloblù con nove reti, seguita a quota sei da Schiavo e Politi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA