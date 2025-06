Domani con inizio alle ore 11 presso il campo sportivo di calcio del “Vincenzo Rossi” al Pilastro si svolgerà la manifestazione “Tutti insieme per Raffaele”. Verrà ricordata la figura del compianto presidente della Virtus Pilastro Raffaele Caiazza scomparso prematuramente a 63 anni nel 2022 a seguito delle ferite riportate dopo un tragico investimento stradale. Lo ricorderanno i famigliari, i ragazzi che hanno giocato con la maglia della Virtus Pilastro di cui è stato benvoluto e apprezzato l’ultimo presidente in carica. Interverranno anche i dirigenti di allora. Sul campo ora in sintetico del “Vincenzo Rossi” in tanti si riuniranno per ricordare Raffaele attraverso una partitella di calcio e poi con una simpatica conviviale così come sarebbe piaciuto al “presidente”. Raffaele Caiazza era conosciuto e stimato in città non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il suo impegno nel movimento pacifista e nel mondo dello sport e la notizia della sua scomparsa destò grandissima commozione in tutto il capoluogo e anche in provincia dove era molto conosciuto, apprezzato e stimato”. Durante la prima edizione del Memorial a suo ricordo venne realizzata una bellissima gigantografia con la scritta “Sarò con voi per sempre” con la sua bella e sorridente immagine.

