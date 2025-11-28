Occasione da non mancare per il Quartiere Campo dell’Oro nel campionato di C2. In un buon momento, il quintetto di Umberto Di Maio sarà di scena alle 15 sul terreno di gioco del District Seven, che tra le mura amiche ha già tolto punti ad Atletico ed Evergreen. Da quando è stata creata la sezione calcio a 5 del Qco, la squadra non ha mai ottenuto tre vittorie consecutive. Ora i gialloverdi sono a quota due, per cui c’è la speranza di rompere questa cabala. In formazione a scopo precauzionale non hanno svolto l’allenamento di rifinitura Pernelli e Trappolini, causa affaticamento, mentre Cacace sta facendo i conti con un’influenza, ma Di Maio spera di recuperarli in tempo. «Loro sono una buona squadra – afferma mister Umberto Di Maio – hanno elementi che lo scorso anno erano in serie C1. Inoltre, c’è l’insidia di un campo piccolo da soli 30 metri ed in casa sono forti. Sarà una partita tosta, molto importante, che ci può dare quella spinta in più per avvicinarci all’alta classifica. Rispetto alla partita di Coppa dobbiamo cambiare atteggiamento e dobbiamo scendere in campo maggiormente determinati».

Ormai sta diventando tradizione aprire il weekend con i nuovi arrivi per i gialloverdi. Dopo Trappolini, è la volta di un altro giocatore ex Futsal Academy, ovvero Matteo Tiberi, giocatore molto conosciuto nel panorama locale, che è partito dall’Atletico ai tempi di Antonio Mammoli e poi ha partecipato alla scalata alla serie B con i rossoblù.

Il Santa Severa deve cercare di fare punti per non rimanere distanziato dalle dirette rivali per la salvezza e non rischiare una retrocessione per aver superato il recinto degli otto punti. Alle 17 i neroverdi andranno a fare visita al Ronciglione, squadra che potrebbe anche essere nelle mire dei ragazzi di David Dell’Università, anche se in casa sarà decisamente più complicato. Questo anche perché i santamarinellesi finora non hanno ancora fatto punti in esterna in campionato e non hanno neanche segnato. Neroverdi attivi sul mercato: si profila l’arrivo di Cassanelli dal Quartiere Campo dell’Oro. «Sarà una sfida difficilissima – sottolinea David Dell’Università - hanno un campo molto piccolo e loro specialmente in casa sono un'ottima squadra. Avremmo sicuramente 3-4 assenze pesanti con Cattaneo squalificato e De Paolis indisponibile, venderemo cara la pelle però per confermare la partita di Coppa».

Fabrizio Nunzi apre con uno scontro durissimo il suo ritorno in panchina all’Atletico. Alle 18.30 i gialloblù faranno visita al Grande Impero, che se trova la giornata giusta e difficile da domare: per informazioni chiedere all’Evergreen. I civitavecchiesi hanno bisogno di rimettersi in marcia per lasciare le zone pericolose della classifica. Sarà assente capitan Leone, che ha rimediato due giornate di squalifica. Da capire quale sarà la reazione della squadra dopo il cambio di guida tecnica, con Nunzi tornato a due anni dall’esonero, quando la squadra era nei bassifondi della serie D dopo sei giornate. «Ho preso la squadra solo nella giornata di giovedì - dichiara mister Fabrizio Nunzi – abbiamo fatto una proficua chiacchierata, per questo sabato procederemo con l’iter avuto finora, ma dalla prossima settimana vedremo di aggiungere qualcosa. Sono molto fiducioso, anche se è davvero duro e ci tocca subito un impegno probante contro una delle favorite. L’ambiente è sereno».

Sabato di riposo, invece, per l’Evergreen, che avrà modo di riflettere dopo la sconfitta di Coppa con il Gaeta.

