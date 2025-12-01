Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Vai
Social
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Rubriche
Il Diario
Succede anche questo
Enogastronomia
Lettere
Editoriali
Opinioni
Meteo
lunedì, 1.12.2025
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Social
Vai
Home page
>
Cronaca
>
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 28 novembre 2025
Cronaca
«Totale mancanza di collaborazione da parte dell’attuale amministrazione Sposetti», Gino Stella si dimette da presidente dell’associazione “Divini commercianti”
L’imprenditore: «Un passo indietro per ragioni che vanno oltre ogni logica politica. Siamo arrivati alle festività nataliz
Alessandra Rosati
Cronaca
Pagine a colori torna a “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria
Il festival, con il progetto Prime pagine a colori, sarà presentato venerdì 5 dicembre, alle 10,30, presso il padiglione della Regione Lazio
Alessandra Rosati
LA VORAGINE NASCOSTA
«Show in Tv, quello che D’Antò e Fluoro nascondono nell’ombra: fondi Pnrr usati per sanare i canoni arretrati»
FABIO ANGELONI
Cronaca
Santa Marinella, il Pd chiede coerenza: «Iachini padre si dimetta dal cda della multiservizi»
Alessandra Rosati
Cronaca
Civitavecchia, Confcommercio Litorale nord propone l’adozione di un protocollo anti movida
L’associazione propone un documento sui modelli nazionali e sulla scia del progetto “Cities”
Alessandra Rosati
Cronaca
Movida violenta, Giovani democratici Civitavecchia: «Proponiamo un cambio di passo fondato sulla prevenzione e sulla presenza attiva sul territorio»
Alessandra Rosati
Cronaca
Notte violenta in pieno centro a Civitavecchia
Sedie e tavoli lanciati in aria come fossero palloni. Il consigliere di minoranza Grossi: «Non si può far finta di niente. Domani presenterò una mozione urgente con proposte concrete»
Alessandra Rosati
Cronaca
Protezione del Litorale: 350mila euro per Focene
Stanziamento della Regione Lazio per contenere il fenomeno dell’erosione costiera. Ghera: «Si tratta di interventi particolarmente urgenti»
Alessandra Rosati
Cultura
“I figli del cemento”: è il nuovo libro di Miriam Palombi
Sarà disponibile in tutte le librerie dal 3 dicembre prossimo. Per la scrittrice si tratta della quattordicesima opera
Leggi altro