lunedì, 1.12.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 28 novembre 2025
Cronaca

«Totale mancanza di collaborazione da parte dell’attuale amministrazione Sposetti», Gino Stella si dimette da presidente dell’associazione “Divini commercianti”

L’imprenditore: «Un passo indietro per ragioni che vanno oltre ogni logica politica. Siamo arrivati alle festività nataliz
Alessandra Rosati
«Totale mancanza di collaborazione da parte dell’attuale amministrazione Sposetti», Gino Stella si dimette da presidente dell’associazione “Divini commercianti”
Cronaca

Pagine a colori torna a “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria

Il festival, con il progetto Prime pagine a colori, sarà presentato venerdì 5 dicembre, alle 10,30, presso il padiglione della Regione Lazio
Alessandra Rosati
Pagine a colori torna a “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria
LA VORAGINE NASCOSTA

«Show in Tv, quello che D’Antò e Fluoro nascondono nell’ombra: fondi Pnrr usati per sanare i canoni arretrati»

FABIO ANGELONI
«Show in Tv, quello che D’Antò e Fluoro nascondono nell’ombra: fondi Pnrr usati per sanare i canoni arretrati»
Cronaca

Santa Marinella, il Pd chiede coerenza: «Iachini padre si dimetta dal cda della multiservizi»

Alessandra Rosati
Santa Marinella, il Pd chiede coerenza: «Iachini padre si dimetta dal cda della multiservizi»
Cronaca

Civitavecchia, Confcommercio Litorale nord propone l’adozione di un protocollo anti movida

L’associazione propone un documento sui modelli nazionali e sulla scia del progetto “Cities”
Alessandra Rosati
Civitavecchia, Confcommercio Litorale nord propone l’adozione di un protocollo anti movida
Cronaca

Movida violenta, Giovani democratici Civitavecchia: «Proponiamo un cambio di passo fondato sulla prevenzione e sulla presenza attiva sul territorio»

Alessandra Rosati
Movida violenta, Giovani democratici Civitavecchia: «Proponiamo un cambio di passo fondato sulla prevenzione e sulla presenza attiva sul territorio»
Cronaca

Notte violenta in pieno centro a Civitavecchia

Sedie e tavoli lanciati in aria come fossero palloni. Il consigliere di minoranza Grossi: «Non si può far finta di niente. Domani presenterò una mozione urgente con proposte concrete»
Alessandra Rosati
Notte violenta in pieno centro a Civitavecchia
Cronaca

Protezione del Litorale: 350mila euro per Focene

Stanziamento della Regione Lazio per contenere il fenomeno dell’erosione costiera. Ghera: «Si tratta di interventi particolarmente urgenti»
Alessandra Rosati
Protezione del Litorale: 350mila euro per Focene
Cultura

“I figli del cemento”: è il nuovo libro di Miriam Palombi

Sarà disponibile in tutte le librerie dal 3 dicembre prossimo. Per la scrittrice si tratta della quattordicesima opera
“I figli del cemento”: è il nuovo libro di Miriam Palombi
