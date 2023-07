TUSCANIA - Claudio Quaglia, 59 anni,allenatore di 3° grado dalla provata esperienza, docente federale, a lungo protagonista come schiacciatore del volley regionale nella serie cadetta (l'attuale A2) torna a far parte del Tuscania Volley con il ruolo di allenatore e coordinatore delle squadre giovanili. Si occuperà delle formazioni femminili e maschili interfacciandosi con Victor Perez Moreno e Valerio Sforzini per quanto riguarda Tuscania, e con Giancarlo De Gennaro per quanto concerne il consorzio Etruria Volley.

Tra i suoi compiti, anche quello di instaurare rapporti con le società limitrofe per eventuali ulteriori collaborazioni.

