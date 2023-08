TUSCANIA - Tutto è pronto in casa Volley Tuscania per la prossima stagione nel campionato di Serie B. Le ultime notizie provengono dalla linea verde visto che tra un 2005 e un 2006 direttamente dal vivaio sono stati scelti quest’anno a completare il roster della Serie B che si ritroverà domani al Palazzetto dell’Olivo per il via alla preparazione atletica. Tra loro una riconferma, il libero Tommaso Quadraroli, e tre new entry, il palleggiatore Gabriele De Angelis, il centrale Nicolas Stoleru e l’opposto Claudio Borzacconi. Durante la stagione poi, come ampiamente dichiarato dalla società e dai tecnici, ci sarà spazio per integrare, all’occorrenza, anche gli atleti più meritevoli del Consorzio Etruria, impegnati nel campionato di serie C. Ma passiamo alle presentazioni degli atleti che faranno parte del roster in pianta stabile. Libero di 180 centimetri, Tommaso Quadraroli è nato a Tarquinia il 17 ottobre 2006. «Sarà un piacere far rivivere il palazzetto di Tuscania con l’aiuto di una bolgia come la nostra. Il mio obiettivo è quello di ricavarmi un posto nel 6+1 titolare anche se so che non sarà facile».

Gabriele De Angelis, palleggiatore di 190 centimetri non ha ancora compiuto 18 anni essendo nato il 26 ottobre 2005. È uno studente dell’istituto Vincenzo Cardarelli, indirizzo Agraria, e durante la stagione estiva lavora presso uno stabilimento balneare. I suoi hobby, oltre la pallavolo, sono il windsurf, la musica, e tutto ciò che è sport. «È difficile dire cosa io mi aspetti da questa nuova avventura - dichiara - credo comunque che sarà un’esperienza che mi permetterà di crescere molto sia tecnicamente che mentalmente».

Nicolas Stoleru, centrale di 205 centimetri, non ha una lunga carriera alle spalle avendo da poco iniziato la pallavolo. Classe 2005, anche lui frequenta il Cardarelli di Tarquinia, liceo Scienze applicate. «Non conoscevo questo mondo, ma grazie al Tuscania Volley, a Victor Perez Moreno e al duro lavoro condiviso con i miei compagni, in Under 19 eccellenza e serie C, ho scoperto il valore del sacrificio e dell’appartenere ad una squadra».

Infine, Claudio Borzacconi, opposto di 190 centimetri, 18 anni appena compiuti. «Ho sempre fatto parte del vivaio del Tuscania volley - spiega - l’anno scorso oltre alla 19 Eccellenza e serie C ho fatto parte del circuito della Serie A3. Quest’anno frequenterò il quinto anno di liceo scientifico. Come hobby mi piace molto disegnare e ascoltare musica. Sono molto felice di essere parte integrante della prima squadra».

Il club ha ufficializzato anche la serie di amichevoli pre-campionato. Il 20 settembre gara interna con la Fenice Pallavolo Roma, il 23 settembre si gioca il Trofeo Pmb a Tuscania con Invicta Volleyball Grosseto e Plus Volleyball Sabaudia, mercoledì 27 settembre match Grosseto-Tucania e sabato 30 settembre a Genzano, Memorial P. Conti con Volley School Genzano di Roma, Plus Vollyball Sabaudia, Marino Pallavolo Asd.

