Straordinaria impresa del Tuscania volley. Il vicesindaco Leopoldo Liberati (FdI) con delega allo Sport si complimenta con la Maury’s Com Cavi Tuscania per la promozione in A3 della pallavolo maschile. «Voglio fare i complimenti - dice Liberati - alla società del Tuscania Volley per la straordinaria impresa ottenuta con la vittoria del campionato maschile di Serie B di pallavolo. Una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso e che, alla fine, ha premiato la squadra che ha combattuto per questo importante traguardo. Questo risultato è la diretta conseguenza dell’ottimo lavoro che la società, i tecnici e gli addetti ai lavori, svolgono da anni con grande professionalità. Segno che quando si lavora bene, si raccolgono i frutti. La stagione di pallavolo ha fatto sognare molti. Una nota particolare - conclude il vicesindaco - la dedico anche ai magnifici tifosi che con il loro tifo assordante, ma sempre corretto, sono stati parte integrante di questa cavalcata. Grazie ancora da parte di tutta l’amministrazione comunale, non solo per aver raggiunto un grande risultato sportivo, ma anche per aver portato in alto, in tutta Italia, il nome della nostra amata Tuscania. Avanti così».

