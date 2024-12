Turno amaro per il Dlf in casa della neo capolista Atletico Cimina per il campionato di Prima Categoria, con la squadra di Simone Onorati che si arrende per 2-0.

«Buono l’approccio e lo spirito con cui i biancoverdi scendono al Polozzi di Canepina - dichiarano dal Dlf - l’urto per più di un’ora ma non basta per respingere al mittente gli attacchi dell’Atletico Cimina che, nella seconda parte della gara, supera i biancoverdi grazie a Egidi e Meconi. Non era questa la gara da vincere ad ogni costo, ma la vittoria del S. Lorenzo tra le mura amiche con l’Almas Roma, che gli permette di raggiungere il DLF, sposta i biancoverdi in piena bagarre per non retrocedere. Domenica prossima l’ultimo turno prima della sosta natalizia e al Gagliardini arriva quell’ Aurora Viterbo ottava in classifica, lontana solo cinque punti, con cui servirà fare risultato».

Vittoria clamorosa, per come è avvenuta, per il Quartiere Campo Oro nel campionato di Seconda Categoria. I gialloverdi hanno espugnato per 3-2 il campo della Virtus Marina di San Nicola. Va in vantaggio la squadra di Fabio Secondino con Arilli prima del blackout, che consente ai padroni di casa di rimontare la situazione, nonostante fossero in inferiorità numerica. Ma in pieno recupero succede l'incredibile, con la controrimonta targata Feuli e Rasi, che dà una vittoria veramente importante al Qco, che rimane in testa alla classifica.

«Partita giocata a ritmi del Natale - commenta mister Fabio Secondino - noi non possiamo permetterci di allentare la presa. Contro di noi faranno sempre la partita della vita. Sembrava una giornata tranquilla e soleggiata. Pronti via, gol di Arillingham. Rigore concesso batte bomber Rasi: fuori. Poi il buio totale. Prima il pareggio dei locali ad inizio secondo tempo poi addirittura il 2-1 fino al 90°. Cos'è è successo? Non lo so, ma so che al 94' pareggio dell'eroe di Falisca dell'anno scorso, Feuli. Dopo 40 secondi gol di bomber Rasi. Commentare questa partita? Finché il musetto è avanti posso solo che ringraziarli per i sacrifici che fanno».

Intanto sabato è stata una giornata speciale per il Quartiere Campo Oro. La società del presidente Antonello Quagliata è stata premiata dalla Lnd Lazio per la vittoria del campionato di Terza Categoria nella scorsa stagione. Il club gialloverde è stato invitato nella classica festa di fine anno, che si è tenuta al grand hotel Duca d’Este di Tivoli, organizzata per celebrare le società della regione che si sono messe in mostra nel corso del 2024 per la consegna di un trofeo. Per il Qco era presente il numero uno Quagliata e il vice direttore sportivo Mauro Rocchetti, che è stato ben felice di ricevere questo riconoscimento, segno di quanto di buono sta facendo il club, anche in questa attuale annata. E proprio per questo motivo, in occasione della prossima gara casalinga, in programma domenica 22 alle 15 al Tamagnini contro il Manziana, il Quartiere Campo Oro sta organizzando delle iniziative per celebrare il trofeo ottenuto dalla Lnd.

«Questo premio è anche e soprattutto dei ragazzi - commenta il presidente Antonello Quagliata - per tutto quello che hanno fatto di buono nella scorsa stagione ed anche per quello che stiamo facendo quest’anno. Il nostro club sta facendo bene sotto ogni punto di vista».

Vince ancora e spera di agganciare qualche posizione importante in classifica la Leocon nel campionato di Terza Categoria. Al Luca Di Ianne i leoni hanno battuto per 3-1 il Corchiano. Partita dominata per gli interi 90 minuti da parte dell'undici di Alessio Quercioli, che ha ha avuto svariate occasioni. In rete Scognamiglio, Martini e Manna, che con una splendida punizione ha surgelato il risultato dopo il gol avversario che aveva riaperto il discorso. «Sono molto soddisfatto soprattutto - dichiara mister Alessio Quercioli - perché i ragazzi meritano tutto ciò, per come si allenano e come approcciano le partite nonostante le numerose assenze (oggi dieci indisponibili). Chi gioca dall' inizio da tutto e chi subentra lotta fino alla fine senza mollare niente. Ora ci riposiamo per le festività natalizie pronti a ripartire ad anno nuovo da dove abbiamo lasciato. Buone feste a tutti gli sportivi civitavecchiesi da parte della prima squadra di terza categoria della Leocon». Tre punti importanti per la Csl Soccer, che chiude l'anno con un’altra vittoria, regolando al Gagliardini per 2-1 il Monterosi.

«Primo tempo senza reti con i padroni di casa che non riescono a ingranare il gioco e subiscono le varie azioni del Monterosi, tra cui un rigore parato da Tirabassi, che permette ai leoni di arrivare all'intervallo sullo 0-0. Secondo tempo con i rossoblu che trovano il gol con Marco Presutti, con un tiro al sette che colpisce la traversa prima di infilarsi in rete. Pareggio dopo poco degli ospiti, ma questo non ferma l'impeto dei civitavecchiesi, che continuano ad attaccare ed alla fine la risolvono con Belardozzi. Si chiude l'anno con la squadra di Tommaso Valente sola al comando con una partita in meno da disputare. Si riprenderà 11 gennaio in trasferta contro il Vetriolo. La Csl augura un buon Natale a tutti gli appassionati».

