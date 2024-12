Dopo cinque stagioni termina il rapporto tra il direttore generale Massimiliano Discepolo e il Città di Cerveteri. La separazione arriva dopo un periodo di divergenze, che ha portato Discepolo a prendere la decisione di farsi da parte. Era iniziata dal Borgo San Martino la collaborazione, che si è interrotta in questi giorni dopo un momento di riflessioni del dirigente.

«Ho preso la decisione di terminare il rapporto a seguito di alcune divergenze, che non intaccano il mio rapporto di stima con Andrea e Sergio Lupi, con i quali ho condiviso cinque anni - spiega Massimiliano Discepolo - ritengo che la mia collaborazione era al capolinea, non c'erano i presupposti per continuare un lavoro, che era contaminato da fattori esterni, che pensavo fossero migliorativi, ed invece si sono rivelati tutt'altro. Rimane il mio affetto per la famiglia Lupi, il cui rapporto si era esteso oltre il calcio».

