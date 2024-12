È stato un ko che è costato il secondo posto in classifica al Lions Rugby Viterbo. I Lions hanno perso nell’ultimo impegno di campionato contro una Roma che è riuscita a far valere i propri punti di forza nei confronti dei viterbesi. Veramente forte ed organizzata la mischia dei romani che sin dall'inizio è riuscita a condizionare e portare a proprio favore la partita. I Lions in realtà riescono comunque a tenere botta per tutto il primo tempo, che avrebbero potuto con merito terminare in vantaggio se l'arbitro non avesse annullato, per un dubbio avanti, una meta a loro favore. Dieci a 6 per la Roma, il risultato del primo parziale. Due gialli all'inizio della ripresa, che costringevano i Lions in 13, davano la possibilità al nostro avversario di segnare due mete di mischia che praticamente decidevano la partita. Non smettevano però i ragazz viterbesi di giocare e nonostante un ulteriore giallo, riuscivano sul finire della partita a segnare una meta che gratificava la loro voglia di restare in partita. Finale 27 - 13. Non positivo il risultato, ma sicuramente buono l'atteggiamento e la voglia di giocare. Appuntamento a domenica per l'ultima partita in casa a Civita Castellana contro la Capitolina. Gara avvincente tra due realtà che fanno del ritmo e della velocità i loro punti forza. Ci sarà da divertirsi.

Questa la formazione: Marini, Morgantini, Fabbri,Basili, Garbuglia F.,Crinò,Lunedini, Lanzi A.,Santucci, Malagigi, Lanzi G., Garbuglia T., Raschi, Duri, Tramontano. A disposizione: Schirripa, Spada, Crescimbeni, Crescentini, Paoletti, Biagetti F.

Questa la nuova classifica: L’Aquila 86; Roma Rugby 74; Colleferro 72; Lions Alto Lazio 71; Frascati 70; Rugby Capitolina 57; Messina 45; Cus Catania Rugby 36; Amatori Catania 32; Arechi Rugby Salerno 26; Rugby Perugia 23 e Rugby Benevento 21.

