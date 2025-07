Il 10° Trofeo Indra Mercuri non tradisce le aspettative e si conferma un pieno successo da ogni punto di vista: entusiasmo, partecipazione, agonismo, divertimento.

Al termine di una tre giorni di hockey in line no-stop, con atleti di ogni livello e provenienti da ogni dove, a vincere è soprattutto lo sport con circa 40 partite disputate in tre giorni ed un'atmosfera di festa e voglia di stare insieme che ha onorato al meglio la memoria del nostro compianto concittadino Indra Mercuri, scomparso troppo presto in un tragico incidente stradale nel 2008.

A vincere sul campo sono stati gli Jagermonster, nell'edizione maschile, al termine di una emozionantissima finale contro i Dorina Team. A decidere la finalissima sono stati i rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 e che nell'overtime il match non si era sbloccato. Il penalty di Bernardo Meconi decide il 10° Trofeo Indra Mercuri. Grande soddisfazione per i giovanissimi Jagermonsters, a trazione civitavecchiese con i fratelli Meconi, Daniele Ceccotti e gli atleti Cv Skating Francesco Taglioni, Nicolò Esposito e Mattia Cesarini (a cui si aggiungono il milanese Novara, l'empolese Giorgetti e il forlivese Carli) contro un fortissimo Dorina Team trascinato dai giocatori titolari della nazionale italiana senior Giacomo Masiero e Lorenzo Campulla. Decisivo in finale il portiere Alberto Cipriano (tesserato Bomporto) con una serie eccezionale di parate.

Terzo posto per i cechi dei Flying Bulls di Martin Fiala, vincitori per 4-3 contro gli Elefanti Viola Eleganti.

Anche nel trofeo femminile a prevalere è un team di giovanissime con le Pony Tails di capitan Gloria Padovan che sconfiggono in finalissima le più esperte Asciuga Pozzanghere per 4-2. Match finale che regala emozioni ed equilibrio fino all'allungo decisivo piazzato negli ultimi minuti in cui le reti della civitavecchiese Aurora De Fazi e poi della modenese Alessia Bergamini chiudono l'incontro.

Terzo posto per le croate del Karlovac, vincitrici per 4-3 contro le Ladies in White.

"E' stata un'edizione stupenda - afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini - perchè c'era un gran numero di squadre (12 maschili e 4 femminili, ndr), di livello medio decisamente alto, ma tutti si sono divertiti tantissimo dentro e fuori la pista. E' stata una tre giorni di fuoco in cui alle partite dentro al campo si alternava la festa fuori dal campo, in un clima di amicizia e serenità che fa onore allo sport. L'obiettivo principale era onorare la memoria di Indra Mercuri: credo che ci siamo riusciti al meglio e questo è il risultato più importante".

"L'obiettivo di questo Trofeo è la promozione dello sport, in amicizia, e dei valori che esso veicola e come federazione non possiamo che appoggiare queste manifestazioni - afferma il presidente FISR Lazio, Antonio Varacalli - uno degli aspetti più belli di questo memorial è che i genitori di Indra sono presenti in prima persona nell'organizzazione, e ciò fa si che si ricordi Indra al meglio. In questi eventi le persone che non ci sono più, sono proprio le più presenti. E' sempre molto commovente partecipare".

La Cv Skating ringrazia con tutto il cuore i volontari, che hanno reso possibile la manifestazione, e gli sponsor, di seguito elencati:

Azienda agricola podere Piaggio Tarquinia

Ponziani Tiziana e Ponziani Endrio

Franca erboristeria Via Traiana

Ricci Gianluca Mercato

Campanelli Roberto Mercato

Forno Papi via Spinelli

Teodori Carni Madonna della Pace, Subiaco

Gattopuzzo

Marco Liberati SRL

Movisud

CLASSIFICA FINALE MASCHILE

1 Jagermonsters

2 Dorina Team

3 Flying Bulls

4 Elefanti Viola Eleganti

5 Karlovac

6 Real Mai Drit

7 Dolenjske Toplice

8 Barz8 Gang

9 I Gelatini Slap

10 LDH

11 Capoccioni Squad

12 Rainbow Ridz

CLASSIFICA FINALE FEMMINILE

1 Pony Tails

2 Asciuga Pozzanghere

3 Karlovac

4 Ladies in White

PREMI INDIVIDUALI

Miglior giocatore maschile: Giacomo Masiero (Dorina Team)

Miglior giocatore femminile: Gloria Padovan (Pony Tails)

Miglior portiere maschile: Alberto Cipriano (Jagermonsters)

Miglior portiere femminile: Chiara Campagna (Pony Tails)

Miglior attaccante maschile: Ruggero Meconi (Jagermonsters)

Miglior attaccante femminile: Arianna Bisi (Asciuga Pozzanghere)

