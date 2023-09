Mabuni Club in gran spolvero al trofeo Coni per le rappresentative regionali. Il Lazio ha primeggiato nella manifestazione che si è svolta sulla costa jonica della Basilicata. Nel gruppo anche il talento locale Simone Conversini, che ha contribuito alla causa del Lazio, che si è piazzato al terzo posto nella sua competizione, garantendo punti importanti per la classifica finale. Tanta la felicità per la Mabuni Club che continua a sfornare ragazzi che si fanno valere in giro per l’Italia e non solo.

