Altro sabato in campo per il Crc. I biancorossi domani saranno di scena a Roma per partecipare all’ottavo memorial Brendan Lynch, in memoria dell’ex giocatore della Capitolina scomparso nel gennaio del 2013 in un tragico incidente. Si giocherà un triangolare che dalle 15 in poi vedrà in campo i padroni di casa dell’Unione Rugby Capitolina, il Rugby L’Aquila e ovviamente anche i civitavecchiesi di coach Umberto De Nisi.
Nello specifico il Crc alle 15.50 affronterà L’Aquila e subito dopo, alle 16.40, la Capitolina. Due gare che permetteranno di verificare i progressi del quindici biancorosso in vista dell’esordio nel campionato di serie A, in programma il 19 ottobre.
QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO:
-ore 13.30 Capitolina Femminile –Roma Women Rugby
-ore 15 inizio triangolare con Capitolina - L’Aquila
-ore 15.50 Civitavecchia- L’Aquila
-ore 16.40 Capitolina – Civitavecchia
-dalle 17.30 momento istituzionale
-ore 18.00 inizio triangolare serie B con Lazio- Primavera
-ore 18.50 Capitolina – Primavera
-ore 19.40 Capitolina – Lazio