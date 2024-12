Nuovi arbitri per il calcio giovanile della Tuscia. È terminato, con gli esami svolti a Civita Castellana, il corso per diventare direttore di gara organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri di Viterbo. Sono 13 i nuovi fischietti della Tuscia, 11 ragazzi e 2 ragazze: Filippo Beccaccioli, Aurora Bernardini, Emanuele Borghesi, Claudio Carrisi, Alessandro Ciarrocchi, Valerio Dari, Giada De Luca, Filippo Giovannetti, Francesco Latini, Lorenzo Merlini, Alessandro Racioppa, Alberto Rossi e Lorenzo Rufini. Le lezioni sono state tenute da Ennio Mariani coadiuvato e dal segretario Pierluigi Amadeo, mentre l’esame è stato svolto da Gian Luca Ventolini del Comitato Regionale Arbitri, alla presenza di Gian Luca Sili, coordinatore dei corsi sezionali. Il presidente dell’Aia di Viterbo, Luigi Gasbarri, è contento di questi 13 nuovi direttori di gara che entrano a far parte della grande famiglia degli arbitri. «Sono ragazze e ragazzi preparati e motivati - dice Gasbarri - che tra poco inizieranno ad arbitrare e fare esperienza. Ringrazio Gian Luca Sili e tutti i miei collaboratori che si sono impegnati per il buon svolgimento del corso e degli esami finali». Nel frattempo la sezione Aia di Viterbo sta organizzando un nuovo corso. Chi desidera ricevere maggiori informazioni o iscriversi può telefonare al numero 340.5739322, inviare una mail all’indirizzo viterbo@aia-figc.it o visitare il sito www.aiaviterbo.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA