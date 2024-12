Nello stadio meraviglioso dei Lupi Frascati si sono incontrati i pari età Under 14, i Padroni di casa Lupi Frascati e i Leoni di Civitavecchia e Ladispoli. La partita ha avuto una direzione unica il CRC/URL ha dimostrato tutta la tecnica e la forza imparata durante gli allenamenti settimanali. Un plauso ai tecnici ed i dirigenti del roster dei Leoni che hanno insegnato ai loro rugbisti il sacrificio e l’importanza del gioco di squadra. Questo il commento del Coach Gargiullo sull’incontro: « In un clima amichevole e molto accogliente è iniziata la partita che ha subito visto protagonisti i Leoni. Fin da subito abbiamo iniziato a segnare punti che hanno creato non pochi problemi ai padroni di casa. Nel secondo tempo il match è stato più equilibrato perché i Lupi non volevano cedere ancora e dopo un altro paio di mete dei leoni arrivava con dedizione e coraggio la meta dei Lupi. Il punteggio finale ha visto i Leoni travolgere i frascatani e confermare l’ottimo stato di forma. Dopo il match, in un’atmosfera meravigliosa, i ragazzi si sono salutati in un terzo tempo da applausi».

