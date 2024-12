Trasferta davvero ostica oggi per il Tolfa di mister Roberto Macaluso. In questa seconda giornata del campionato di Promozione girone A i biancorossi di patron Alessio Vannicola sono attesi dal Palocco, una squadra forte che nella scorsa stagione ha dato filo da torcere a tantissime squadre e ha chiuso al quarto posto. I biancorossi sono reduci dal combattutissimo derby contro il Santa Marinella in cui hanno fatto una buona prestazione e dopo essere passati in svantaggio sono riusciti a pareggiare per 1-1. Durante la settimana mister Macaluso ha preparato la squadra cercando anche di imparare dagli errori compiuti. Per la sfida di domani in terra capitolina il direttore sportivo Marcello Smacchia è riuscito a portare a compimento tre importanti colpi di mercato: in questa settimana si sono, infatti, tesserati nel Tolfa il forte centrocampista Alessio Fedeli (classe 2004) proveniente dal Torrino, direttamente dalla squadra del Valmontone (Eccellenza) è arrivato Valerio Marziantonio, ma il vero colpaccio è stato portare a Tolfa l'esperto giocatore Alessio Galletti, un esterno basso difensivo che può fare anche il centrocampista. Galletti ha fatto tutto il settore giovanile fino alla Primavera nel Benevento, poi è stato dato in prestito al Trapani e dopo poco si è infortunato ed è stato fermo per alcuni mesi: per questa stagione 2024/2025 giocherà e cercherà di fare la differenza nel Tolfa. Questa settimana il Tolfa ha anche assegnato la carica di direttore sportivo del Settore Giovanile e della Scuola Calcio all'espertissimo Gianni Moretti. Per quanto riguarda la sfida di oggi il Tolfa si presenta nella tana del Palocco a formazione non al completo: mister Macaluso dovrebbe riavere a disposizione Geovani, ma saranno indisponibili Mondo e Santi. «Sarà una partita difficile su un campo in terra battuta e avremo qualche difficoltà in più per sviluppare il nostro gioco - spiega mister Roberto Macaluso - speriamo di trovare il campo in condizioni accettabili. Abbiamo delle defezioni dell'ultimo minuto: sono indisponibili Mondo, Santi. Cercheremo comunque di fare la nostra partita e di finalizzare il gioco. Il Palocco è una squadra organizzata con molti giovani giocatori davvero interessanti. Sarà sicuramente una sfida dura in cui dobbiamo dare il massimo».

Il direttore sportivo del Tolfa Marcello Smacchia invece è ha sottolineato: «Domenica scorsa allo Scoponi abbiamo giocato una grande partita: peccato per il risultato bugiardo, viste le tante occasioni create; siamo stati, però, poi fortunati perchè il Santa Marinella ha segnato il 2-0, ma l’assistente si è accorto subito del fuorigioco e ha alzato la bandierina. Siamo riusciti poi a pareggiare. Abbiamo creato due/tre palle gol, che però non siamo riusciti a concretizzate: alla fine il pareggio è giusto, perché dobbiamo fare mea culpa e imparare a finalizzare quanto creato. Sono però molto molto soddisfatto perché i nostri ragazzi hanno giocato bene e nel primo tempo sono riusciti a fermare il Santa Marinella tanto che hanno fatto un solo tiro a porta. I rossoblu al 25' hanno pareggiato. L'espulsione di Paniccia del Santa Marinella ha fatto male a noi: i ragazzi sono scesi in campo nel secondo tempo con meno agonismo sino a subire il pareggio. Poi ho visto una bella reazione e alla fine abbiamo pareggiato e meritavamo pure la vittoria. Ora ci aspetta una gara difficilissima: domenica scorsa abbiamo visto giocare il Palocco contro il Cerveteri e la squadra capitolina ci ha impressionato, oò Palocco è una squadra che sa giocare davvero bene e che ha dimostrato subito nella prima partita del campionato di essere un'ottima formazione. Giocheremo sul loro campo ostico che è in terra. Anche se consapevoli della forza degli avversari, noi andremo a fare la nostra partita e ce la metteremo davvero tutta per portare a casa il bottino pieno. Questa volta dobbiamo finalizzare di più quanto creato».

