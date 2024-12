VITERBO – Ribaltone a poche ore dall’Assemblea Elettiva per la carica di presidente del Cr Lazio. All’ultimo tuffo torna in corsa Giacomo Tramati che quindi domani nell’Assemblea Elettiva di Tivoli sfiderà Roberto Avantaggiato. Infatti ha avuto un esito positivo il ricorso d’urgenza presentato dallo stesso Tramati che ha vinto tale ricorso presentato alla Corte di Appello Federale. Quest’ultima ha riconosciuto la piena legittimità della sua candidatura e delle circa 190 deleghe presentate annullando la delibera di ieri del Comitato Regionale. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal suo comitato elettorale. “La Corte Federale d’Appello ha riammesso con effetto immediato il Sig. Giacomo Tramati alla candidatura per la Presidenza del Comitato Regionale Lazio della LND. Dopo l'infondata esclusione avvenuta con provvedimento dell'11 settembre 2024 da parte del Collegio di Garanzia Elettorale, il Sig. Tramati ha presentato un reclamo alla Corte Federale d'Appello, che, con la decisione del 13 settembre 2024, ha accolto il ricorso. La Corte ha annullato la delibera che escludeva il Sig. Tramati, riconoscendo la piena legittimità della sua candidatura. Questo risultato conferma il nostro impegno per un confronto leale e trasparente, e ora siamo pronti a proseguire con determinazione il percorso elettorale, convinti che la strada verso il cambiamento sia più forte che mai”. Farà quindi molto caldo domani mattina al Grand Hotel Duca d’Este di via Tiburtina Valeria a Tivoli dove con prima convocazione alle 8,30 e in seconda convocazione alle 10 si andrà alla votazione decisiva per eleggere il nuovo presidente del Cr Lazio e i sette componenti del Consiglio. Si prevede una lotta serrata.