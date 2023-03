Sport

Tra le plusvalenze della Roma c’è anche quella di Andrea Romagnoli: 2,5 milioni di euro

CALCIO. Dopo una vita passata a Trigoria il civitavecchiese è stato ceduto allo Spartak Mosca: contratto biennale da 50mila l’anno più bonus. «Mi avete accolto dieci anni fa, mi avete fatto crescere e diventare uomo, mi avete preparato per fare il grande salto ed ora è arrivato il momento. Per sempre la mia seconda pelle. È un arrivederci, grazie di tutto». Mercoledì scorso l’arrivo in Russia