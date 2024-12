Scampoli di fine stagione tra Aranova e Favl Cimini Viterbo rispettivamente al decimo ed ottavo posto del girone A di Eccellenza che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione. Ne è uscita fuori una partita alla camomilla con qualche emozione in più nella ripresa dove i padroni di casa hanno impegnato un paio di volte l’estremo difensore ospite Bertollini sempre molto attento. Prosegue quindi questo finale di stagione insipido per la Favl Cimini Viterbo che nelle ultime 10 gionate ha ottenuto soltanto 11 punti sui 30 avuti a disposizione. Al termine del confronto il tecnico della Favl Cimini Viterbo Francesco Cerci subentrato ad inizio settimana al dimissionario Castagnari ha elogiato i suoi ragazzi per l’impegno profuso. Queste le sue parole al termine del confronto: «Abbiamo giocato contro una squadra buona. È stata una partita buona anche se, chiaramente, di fine campionato. Ho visto da parte dei miei giocatori sacrificio ed applicazione. Da quando sono arrivato ho visto tanta disponibilità. In una settimana non si può stravolgere completamente una formazione, ho iniziato con un 4-3-3. Ringrazio la società per la chiamata che ritengo un premio per il lavoro fatto nel settore giovanile. Guzman non titolare? È un giocatore che ho nei giovani ed a cui non rinuncio quasi mai, ma andava gestito perché soffre tantissimo il caldo e questo tipo di clima».

Domenica ultima di campionato in casa contro il retrocesso Pescatori Ostia. Poi inizierà la fase della verità e sui progetti Favl Cimini Viterbo tutto dipenderà dalla volontà dello sponsor e imprenditore di questa stagione Piero Camilli di continuare ad esserci a prescindere dal discorso stadio o meno.

IL TABELLINO. Aranova: Zonfrilli, Borrazzo, Germoni, Lo Duca, Tartaglione (46°st Rondoni), Pucci, La Ruffa, Hrustic, Teti, Massimiani, Forti. A disposizione: Sideri, Ergemlidze, Cupperi, Bapignigni, Di Loreto, Dell’Uomo, Costantini, Battaiotto. Allenatore: Vigna.

Favl Cimini Viterbo: Bertollini, Lo Zito (6°st Guzman), De Goicoechea, Giorgi, Spolverini, Ottaviani, Paruzza (38°st Barduani), Ciucci (46°st Silvestroni), Seck, Cisse, Capuano (46°st Kordi). A disposizione: Cadar, De Simoni, Bucca, Pompei, Di Rienzo. Allenatore: Cerci.

Arbitro: Marco Ventrone di Roma 1. Assistenti: De Magistris e Degli Abbati di Roma 1.

Note: angoli 6-2 per l’Aranova. Ammoniti: Hrustic (A).

©RIPRODUZIONE RISERVATA