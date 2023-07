Il nuovo presidente del Tarquinia Calcio, Massimiliano Coluccio, insieme al direttore sportivo e al nuovo mister stanno sferrando colpi su colpi nel mercato calcistico estivo e stanno preparando al meglio la squadra per il prossimo campionato 2023/2024.

Il Tarquinia riparte dal campionato di Prima categoria, al termine del campionato di Promozione a maggio, dopo la sconfitta nelmplay out contro il Canale Monterano, sono retrocessi, ma ancora resta la speranza di un ripescaggio. Intanto in casa Tarquinia si stanno gettando le basi per una buona stagione calcistica. Come allenatore del nuovo team è stato scelto l'esperto tecnico tarquiniese ex Manciano Fabrizio Ercolani.

«Torno sul campo in cui tutto è iniziato e lo faccio proprio nel momento in cui diventa presidente del Tarquinia Calcio Massimiliano Coluccio, persona che mi scelse quando avevo solo 28 anni per guidare la Corneto, in Promozione - spiega mister Fabrizio Ercolani - col nuovo direttore sportivo (verrà presentato presto - ndr) ci lega un rapporto di stima reciproca e siamo già al lavoro per allestire una rosa importante. Per me non è stata una scelta facile lasciare un ambiente come Manciano dove ho trovato un gruppo di giocatori fantastico, un ds, Giulio Zapponi, eccellente ed una società impeccabile, ma ho percepito che era il momento giusto per tornare ad allenare la squadra della mia città. Dopo una retrocessione che ha lasciato tanta amarezza il primo passo sarà quello di creare un feeling tra staff tecnico, società, giocatori e tifosi che per la passione e dedizione che hanno dimostrato in queste stagioni meritano di tornare ad avere grandi soddisfazioni. Torno con tanta esperienza in più e con la voglia di fare bene. Non faccio promesse ma l’unica cosa che posso assicurare è che con il lavoro quotidiano cercheremo di creare qualcosa di importante».

Per quanto riguarda il mercato l’Asd Tarquinia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione calcistica 2023/2024 con vari calciatori, tra cui l'esterno classe '92 (ex del Tolfa) Fabio Marconi.

«Sono molto contento di questa scelta e di questa nuova avventura - spiega Marconi - ringrazio il DS ed il mister per avermi cercato e voluto. Ho sempre rispettato molto il Tarquinia Calcio, tutta la società, la sua storia e il senso di appartenenza che si respira in questa città e viene trasmesso dai tifosi. Ora sono felice di farne parte e sono impaziente di iniziare. Ho trovato già organizzazione ed unità di intenti in tutte le persone in società. So di entrare in uno spogliatoio coeso, disponibile e non vedo l'ora di conoscere tutti i nuovi compagni e di mettermi a mia volta a disposizione. Spero di fare bene; come sempre darò il massimo per difendere la maglia e lo stemma che porterò sul petto e per contribuire a rendere il Tarquinia Calcio protagonista nel prossimo campionato».

Oltre a Fabio Marconi le altre new entry dell'Asd Tarquinia sono Francesco Iannilli centrocampista (classe 1998, proveniente dal Manciano. Ex Atletico Ladispoli e Pescia Romana); Tommaso Gibaldo, difensore, (classe 1991, proveniente dal Manciano. Ex Civitavecchia, Maglianese, Corneto, CSL, Sorano, San Quirico). Marco Velardo, centrocampista (classe 2005, proveniente dalla juniores d'elite del Civitavecchia). Valerio Di Camillo, portiere (classe 2006 proveniente dalla juniores d'elite del Civitavecchia). Alex Gallina, difensore (classe 2001, ex CSL e Pescia Romana). Davide Esposito centrocampista (classe 2000, cresciuto nella Compagnia Portuale e poi 5 anni al Pescia Romana). Alessio Raffaelli, attaccante (classe 2001, ex Manciano con una precedente esperienza in BluGranata nell’anno della vittoria del campionato di Prima categoria).

