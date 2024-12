Dopo la sosta di due settimane sta per tornare il campionato di Eccellenza che domenica vedrà le 18 compagini del girone A disputare le gare della 29esima e quintultima giornata di ritorno. Un mese al termine del campionato con una “forsennata” corsa a quattro per la conquista del titolo finale o quanto meno di quel secondo posto che mette in palio la partecipazione ai playoff nazionali tra le seconde delle altre regioni.

LA VOLATA. Sono rimaste in quattro in corsa per il titolo, racchiuse in soli quattro punti e può veramente succedere di tutto. Continua a guardare dall’alto in basso le rivali la capolista solitaria W3 Maccarese con i suoi 63 punti e che è stata stoppata nel suo tentativo di fuga con il netto ko rimediato a Civitavecchia (3-0) prima della sosta. Segue ad una lunghezza a 62 punti il Montespaccato, terzo il Rieti a 61 e quarto il Pomezia con 59 punti. Alla ripresa del campionato la W3 Maccarese si recherà sul terreno della pericolante Pescatori Ostia a serio rischio retrocessione diretta, Montespaccato e Rieti in trasferta rispettivamente contro Astrea e Villalba e Pomezia che ospiterà il Campus Eur.

POSIZIONE ANONIMA. Torna in azione anche la Favl Cimini Viterbo quasi “relegata” ai saldi di fine stagione con un finale all’insegna dell’anonimato visto l’attuale ottavo posto con 47 punti e gli ultimi due mesi (ultima vittoria lo scorso 11 febbraio) che hanno frenato irrimediabilmente la marcia dei gialloblu scivolati a meno 16 dal primo posto e a meno 15 dalla seconda piazza. Domenica alle ore 15 alo “Stefanucci” arriverà il Valmontone in un confronto che ha poco da dire visto che anche gli avversari, a due punti dai viterbesi hanno una posizione di classifica tranquilla. Non è da escludere l’impiego di diversi giovani iniziando a valutare quelli che potranno essere gli under futuribili per la prossima stagione che peraltro è tutta da scrivere visto che in primis un eventuale disimpegno da parte dell’imprenditore Camilli (quest’anno nelle vesti di sponsor) poterà gioco forza a rivedere tutta la programmazione.

