SANTA MARINELLA - Torna anche quest’anno il Boat Days, l’evento dedicato al mondo della nautica in programma dal 28 al 30 marzo e dal 4 al 6 aprile nella caratteristica cornice del Porticciolo. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati del mare e della nautica, per scoprire e provare le proposte 2025 del mercato nautico. Motori fuoribordo, imbarcazioni e gommoni saranno i protagonisti di questa edizione con tutte le anteprime e le novità di settore.

Boat Days ormai è l’appuntamento più atteso dei diportisti del Lazio e non solo. Tutto il meglio della nautica all’interno del salotto del Marina di Santa Marinella con il castello Odescalchi a fargli da cornice. Quest'anno, Boat Days torna nuovamente a Santa Marinella grazie alla volontà dell'amministrazione comunale di volere questo importante evento sul suo territorio.

«Diamo il Bentornato a Boat days, un evento che siamo felici di accogliere nuovamente nella nostra città, memori del gran successo delle scorse edizioni e certi che anche quest’anno i visitatori saranno tanti e avranno modo di visitare la città e apprezzarne le sue bellezze - ha affermato il sindaco Pietro Tidei - sono convinto che la nautica è ancora oggi un settore trainante dell’economia del nostro Paese e come tale ha tutto il supporto di questa amministrazione comunale, che offre la sua disponibilità con entusiasmo, confidando che questo appuntamento si ripeta per molti anni ancora». La location del porticciolo rappresenta la cornice ideale per questo appuntamento, trovandosi nel cuore della cittadina.

Santa Marinella, culla della nautica romana, è situata in una posizione strategica lungo la costa tirrenica ed è tra le mete nautiche e vacanziere più richieste.

