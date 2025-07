Un’ondata di energia e tecnica marziale ha travolto la costa di Fiumicino durante la 13esima edizione di “Top Level Fighters”, evento organizzato dall’Asd Team Rocchi, che ha trasformato la location balneare “Sotto le Stelle” in un’arena gremita di appassionati.

Sotto il cielo estivo, decine di atleti - tra giovani promesse e combattenti affermati - si sono alternati sul ring dando vita a una serata di sport ad altissimo livello, tra Kickboxing e Muay Thai. L’evento ha attirato l’interesse di un pubblico numeroso, che ha seguito con entusiasmo ogni match, applaudendo potenza e spirito sportivo. La serata si è aperta con gli incontri riservati ai più giovani, appartenenti alla cosiddetta generazione Z: ragazzi già protagonisti nelle fila della Federkombact e della Nazionale Youth. La qualità degli incontri ha confermato il valore di questi ragazzi emergenti e la solidità del lavoro svolto dalle scuole di formazione. Tra i primi ad affrontarsi Niccolò Scurtarelli vs Matteo Scaperotta, Sofia Territo vs Giada Vinci, Brando Vari vs Vincenzo Esposito, Gabriel Santini vs Giordano Bardoscia e Valentina Fazi vs Giada Toro. Match intensi, combattuti con cuore e agonismo. Momento particolarmente atteso è stato quello che ha visto protagonista Nicole Ragusa, giovane atleta di Fiumicino reduce dalla vittoria del titolo nazionale Juniores Federkombact, impegnata contro Camilla Visconti.

A seguire, altri scontri di rilievo tra Lorenzo Bucciarelli e Alessandro Cardamuro e tra Gianmarco Battisti e Giovanni Santosuosso.

Nelle maincard si sono sfidati alcuni tra i migliori talenti europei e professionisti locali, tutti preparati sotto la guida del maestro Enrico Rocchi, cuore pulsante del team organizzatore.

A infiammare l’arena anche tre combattimenti femminili di grande impatto: Costanza Colla ha affrontato Ester Viola, Barbara Agneta si è misurata con Isabel Ruz Pulido, mentre Camilla Borghi ha incrociato i guantoni con Luna Ferri in un match della serie “Road to Fight Clubbing”. Tra gli uomini, invece, spettacolo garantito tra Tommaso Bruno e Matteo Ferrazza, Darius Grad e Giulio Cataldi e Alein Iannone e Pasquale Guerra. Proseguendo poi con Daniele Zangrilli contro Salvatore Vitale, Andrea Ena contro Marco Colapinto e Daniele Saiu contro Filippo Apostolico. Senza ombra di dubbio, una serata memorabile per il territorio fiumicinese, dove passione e spirito di comunità si sono uniti sotto il segno delle arti marziali.

