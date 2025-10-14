Tutto pronto per un nuovo pomeriggio di emozioni al “Felice Scoponi”, dove alle ore 15.30, il Tolfa affronterà il Parioli nel match di ritorno dei 16esimi di finale di Coppa Italia di Promozione.

I biancorossi di mister Michele Micheli partono dal vantaggio di 2-1 conquistato all’andata sul campo capitolino e vogliono chiudere il discorso qualificazione davanti al proprio pubblico, nel fortino collinare che non smette mai di far sentire la sua voce.

La squadra arriva all’appuntamento con buone sensazioni e la consapevolezza di essere in crescita. Dopo la bella prova offerta domenica scorsa a Santa Marinella, Micheli e i suoi ragazzi hanno lavorato con intensità, alternando sedute tattiche e di rifinitura per preparare al meglio una sfida che si annuncia combattuta. «Facciamo la conta di quelli che siamo – spiega il mister Michele Micheli – perché abbiamo diversi giocatori fuori e non abbiamo ancora ben definita la rosa a disposizione. All’andata abbiamo vinto 2-1, potevamo chiuderla, ma domani ci giochiamo il passaggio del turno con fiducia. Veniamo da una prestazione importante e vogliamo confermarci. Per noi la Coppa è un obiettivo vero: andremo in campo con determinazione per portare a casa il risultato».

Il Parioli arriverà a Tolfa deciso a ribaltare il punteggio. La formazione romana, solida e ben organizzata, farà leva sulla qualità del proprio centrocampo e sulle rapide verticalizzazioni che ne caratterizzano il gioco. Una gara aperta e dal pronostico incerto, quindi, dove a fare la differenza saranno concentrazione e lucidità. Il direttore sportivo Marcello Smacchia rimarca l’ottima prestazione offerta dalla squadra biancorossa nella scorsa gara di campionato, pur con un pizzico di rammarico:

«Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma l’abbiamo approcciata bene fin dall’inizio. Il risultato è bugiardo: abbiamo dominato, creato occasioni e subito solo un autogol sfortunato. Ci hanno anche annullato un gran gol di Vittorini, che avrebbe meritato di essere decisivo. Ma la squadra ha mostrato carattere e gioco: siamo in salute e pronti a dare tutto anche in Coppa. Con il vantaggio dell’andata e il sostegno del pubblico amico, auspichiamo di riuscire a staccare il pass per gli ottavi di finale, proseguendo un percorso che conferma la crescita del gruppo e la bontà del lavoro di Micheli e del suo staff».

