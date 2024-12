Si incomincia ad allungare la classifica del girone A del campionato di Promozione dopo la tredicesima giornata. Non falliscono l’appuntamento con la vittoria il Tolfa, l’Urbetevere e la Sorianese sul podio della graduatoria insieme al Palocco che ha osservato il turno di riposo. Tolfa leader con 30 punti dopo l’importante successo per 2-1 sul Santa Marinella che rallenta ulteriormente il suo cammino, secondo posto con 28 punti per l’Urbetevere che spazza via con un eloquente 4-0 la blanda resistenza di un Ronciglione che sta soffrendo maledettamente le gare esterne dove sinora ha raccolto molto poco. Nona vittoria stagionale per la Sorianese che con le reti dei suoi cecchini Giurato e Cesarini si sbarazza per 2-1 di un Castel Sant’Elia che ha già iniziato a cambiare pelle dopo i primi arrivi dal mercato invernale. E seppur ancora a 0 punti quella che attendeva la Sorianese era una sorta di gara “trappola” che il team di mister Del Canuto ha saputo ben interpretare e non era semplice in particolare dopo essere passati in svantaggio. Tra le prime soltanto il Tolfa deve ancora riposare e quindi rispetto alle rivali ha giocato una gara in più. Per le provinciali riscatto del Pescia che dopo due sconfitte vince in casa contro il Borgo Palidoro per 1-0 con la rete di Micoli raggiunge quota 20 e si isola al sesto posto, tirrenici che nel prossimo turno osserveranno il riposo. Male il Tarquinia battuto per 2-1 nella trasferta contro il Canale Monterano ed i rossoblu del pur bravo tecnico Ercolani rimangono a 10 punti ed arrivano a cinque sconfitte di fila. E domenica prossima al Bonelli arriva il Palocco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA